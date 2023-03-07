Глава Petronas заявил об отсутствии у ЕС решения по поставкам российского газа

Глава Petronas Абидин: у ЕС нет единого решения по замещению поставок российского газа

Глава малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин сообщил, что страны Евросоюза пока не пришли к единому решению по замещению поставок российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Единого подходящего решения не существует», — заявил он на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Отвечая на вопрос, есть ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ на европейском рынке, он отметил, что это зависит о того, «что будет наилучшим решением для конкретных стран».

Ранее старший советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что судить об эффективности потолка цен на российскую нефть преждевременно. «Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока все идет хорошо», — отметил он.