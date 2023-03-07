69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:45, 7 марта 202369-я параллель

Редчайший опасный хищник вышел к людям в российском регионе

Жители Тазовского района ЯНАО заметили гуляющую росомаху

Фото: Unsplash

Жители деревни Мессо в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа заметили гуляющую росомаху. Редчайший опасный хищник попал в кадр любителям фотоохоты. Снимок разместили в группе «Честный Тазовский» во «ВКонтакте».

После появления фотографии хищника среди жителей российского региона разгорелась дискуссия. Некоторые люди сочли, что росомаха не могла оказаться в тундре.

В то же время эксперты в области ветеринарии рассказали агентству «Ямал Медиа», что ареал обитания хищника распространяется и на тундровую часть ЯНАО.

Специалисты пояснили, что росомаха способна атаковать зверей по размеру больше себя. Не раз возникали случаи нападения на стада ямальских оленеводов. Эксперты также призвали жителей ни в коем случае не кормить росомах и не пробовать с ними заигрывать.

6 марта сообщалось, что в Енисейском заливе белый медведь пришел к российскому ледоколу «Вайгач», чтобы выпросить еду, и попал на видео. Косолапый хотел выпросить еду у капитана атомного ледокола Андрея Теницкого.

Медведя ничем не угостили, поскольку хищник не должен привыкать к людям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Древнейший алмаз нашли в России
Экс-министр Улюкаев рассказал о «кайфе» от жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.