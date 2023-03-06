69-я параллель
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11:46, 6 марта 202369-я параллель

Белый медведь пришел к российскому ледоколу попросить еду и попал на видео

В Енисейском заливе белый медведь подошел к ледоколу попросить еду и попал на видео

В Енисейском заливе белый медведь пришел к российскому ледоколу «Вайгач», чтобы выпросить еду, и попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Атомфлот».

На кадрах видно, как мишка, подходя к ледоколу, встает на задние лапы и выпрашивает еду, принюхиваясь.

Животное пыталось выпросить еду у капитана атомного ледокола Андрея Теницкого, говорится в канале. Там отметили, что медведя ничем не угостили, так как хищник не должен привыкать к людям.

Ранее с борта российского атомного ледокола сняли забег песцов. До этого «Атомфлот» показал на видео, как белый медведь в южной части морского канала Обской губы пришел к атомному ледоколу «Арктика» на запах еды. В объектив также попало, как на Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него.

Анастасия Шейкина
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