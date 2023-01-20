Пришедший посмотреть на российский атомный ледокол белый медведь попал на видео

На Новой Земле сняли на видео белого медведя, который пришел посмотреть на атомный ледокол

На Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него. Любопытного хищника сняли на видео, его публикует «Атомфлот» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как хищник стоит у ледокола на двух лапах и внимательно смотрит на него. Животное, изучая судно, также принюхивается.

В «Атомфлоте» уточнили, что животное встретило моряков в районе мыса Желания. Это произошло, когда экипаж ждал подхода судна «Полар Кинг».

В июле 2022 года белый медведь с застрявшей банкой сгущенки во рту вышел к людям за помощью в арктический поселок Красноярского края. Местные жители пытались вынуть банку из пасти медведя, но не смогли. Спасти медведя удалось специалистам из Москвы. Впоследствии хищника отпустили на волю.