69-я параллель
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11:38, 20 февраля 202369-я параллель

Забег песцов сняли с борта российского атомного ледокола

На Енисее сняли на видео, как песцы пробегают мимо атомного ледокола «Урал»

На Енисее моряки заметили песцов, которые пробегали мимо универсального атомного ледокола «Урал», и сняли их на видео. Его публикует Telegram-канал «Атомфлот».

В кадр попало, как песцы бегут по обе стороны от ледохода, на снегу благодаря солнечной погоде видны их следы.

Авторы канала уточнили, что в темное время суток песец, попадая в свет прожектора ледокола, может сбиться с пути, — из-за этого моряки выключают прожектор, чтобы животные могли сориентироваться и уйти с пути атомохода.

До этого «Атомфлот» показал на видео, как белый медведь в южной части морского канала Обской губы пришел к атомному ледоколу «Арктика» на запах еды. В объектив также попало, как на Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него. На кадрах хищник стоит у ледокола на двух лапах и внимательно смотрит на него. Животное, изучая судно, принюхивается.

Анастасия Шейкина
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