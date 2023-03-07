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13:02, 7 марта 2023Среда обитания

Названы направления Подмосковья с самым дорогим жильем

«Инком-Недвижимость»: дорогое жилье в Подмосковье находится на Рублево-Успенском шоссе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В феврале 2023 года среди направлений Подмосковья самое дорогое жилье находилось на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

В среднем первичное жилье на Рублевке обойдется в 134,4 миллиона рублей. Другим направлением Подмосковья с самым дорогим жильем также назвали Алтуфьевское шоссе со средней ценой в 81,4 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнуло Варшавское шоссе, где жилье на первичном рынке обойдется в среднем в 19,6 миллиона рублей.

Что касается самого доступного жилья, то оно находится на Новорязанском шоссе — в среднем лот там стоит 1,5 миллиона рублей. Относительно дешевые варианты также есть на Носовихинском шоссе, где средняя стоимость объекта достигла 1,6 миллиона рублей, и на Симферопольском шоссе с показателем в 2,1 миллиона рублей.

Ранее в компании «Бест-Новострой» выяснили, что в феврале 2023 года самые дешевые квартиры в новостройках среди городов Подмосковья продавались в Пушкино. Городом с самыми дешевыми новостройками также назвали Домодедово, топ-3 списка замкнуло Видное.

Нина Ташевская
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