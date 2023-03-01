Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками

«Бест-Новострой»: в феврале самые дешевые новостройки Подмосковья продавались в Пушкино

В феврале 2023 года самые дешевые квартиры в новостройках среди городов Подмосковья продавались в Пушкино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

Стоимость квадратного метра жилья в Пушкино достигла 164,7 тысячи рублей. Городом с самыми дешевыми новостройками также назвали Домодедово с показателем в 169,5 тысячи рублей за «квадрат». Топ-3 списка замкнуло Видное, где в среднем квадратный метр на первичном рынке обойдется в 179,8 тысячи рублей.

Ниже в списке расположились Котельники со средней ценой в 188,3 тысячи рублей и Мытищи, где квадратный метр стоит около 186 тысяч рублей. «В среднем по ближнему Подмосковью цены выросли на 11 процентов за год. Эту территорию многие покупатели рассматривают как альтернативу Старой и Новой Москве, поскольку зачастую за сравнимый ценник здесь можно сэкономить», — объяснили в компании.

Ранее специалисты «Бест-Новострой» пришли к выводу, что среди городов Подмосковья по итогам января 2023 года квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Сергиевом Посаде. За год средняя стоимость лота повысилась на 87 процентов, до 9,56 миллиона рублей.