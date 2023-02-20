Названы города Подмосковья с подорожавшими новостройками

«Бест-Новострой»: сильнее всего новостройки в Подмосковье подорожали в Сергиевом Посаде

Среди городов Подмосковья по итогам января 2023 года квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

За год средняя стоимость лота повысилась на 87 процентов, до 9,56 миллиона рублей. Городом Подмосковья с подорожавшими новостройками также назвали Серпухов с повышением цены на 61 процент. Топ-3 списка замкнуло Лыткарино, где стоимость объекта за год увеличилась на 47 процентов.

Ниже в списке расположились Пушкино, где за год цены выросли на 43 процента, и Руза с динамикой в 41 процент. В среднем в Московской области за год новостройки подорожали на 26 процентов. «Первое место Сергиева Посада объясняется тем, что в городе запущен малоэтажный проект со стоимостью лота, заметно превышающей средние цены по локации. Это и вызвало такой рост средней стоимости объекта», — объяснили в компании.

Ранее в консалтинговой компании NF Group выяснили, что на рынке аренды высокобюджетных элитных домов в Подмосковье предложение за год выросло на 42 процента. В объеме предложения появилось больше объектов стоимостью от 400 тысяч рублей в месяц.