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12:02, 13 февраля 2023Среда обитания

В Подмосковье появилось больше элитных домов в аренду

NF Group: предложение элитных домов в аренду в Подмосковье выросло на 42 процента

Фото: Andres Molina / Unsplash

На рынке аренды высокобюджетных элитных домов в Подмосковье предложение за год выросло на 42 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

В объеме предложения появилось больше объектов стоимостью от 400 тысяч рублей в месяц. В компании уточнили, что количество доступных для аренды объектов увеличилось за счет вывода новых лотов на рынок на фоне отсутствия высокого спроса. При этом в среднем аренда элитного коттеджа обойдется в 1,06 миллиона рублей в месяц.

Большая часть предложения находится на Рублево-Успенском направлении — доля достигла 47 процентов. На Новорижское направление пришлось 33 процента, на Минское и Киевское — девять и четыре процента лотов соответственно. Большая часть объектов по стоимости сосредоточена в диапазоне 400–600 тысяч рублей.

Ранее эксперты компании Zavidov Realty пришли к выводу, что самый дорогой особняк в Московской области можно арендовать за 6,8 миллиона рублей в месяц. С таким бюджетом получится снять дом площадью 1300 квадратных метров на участке в 50 соток в элитном поселке Жуковка 21.

Нина Ташевская
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