Названа стоимость самого дорогого дома для аренды в Московской области

Zavidov Realty: самый дорогой дом в Подмосковье можно арендовать за 6,8 миллиона рублей

Самый дорогой особняк в Московской области можно арендовать за 6,8 миллиона рублей в месяц. Такую стоимость назвали эксперты компании Zavidov Realty в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

С таким бюджетом получится снять дом площадью 1300 квадратных метров на участке в 50 соток в элитном поселке Жуковка 21. Однако популярность подобных объектов падает — по итогам 2022 года спрос на аренду элитных особняков в Подмосковье снизился на 13,67 процента относительно 2021-го и на 27,34 процента по сравнению с пандемийным 2020-м.

Объем предложения съемных элитных домов в Московской области, по данным Zavidov Realty, с августа 2022 года по январь 2023-го вырос на 11,57 процента (или 381 объект). Сейчас на рынке представлено 3672 лота. При этом в сегменте аренды со ставками от одного миллиона рублей в месяц и выше аналитики, наоборот, зафиксировали снижение. Так, с августа по январь предложение сократилось на 9,54 процента, до 332 лотов. Похожая динамика наблюдается и для домов с арендой от двух миллионов рублей в месяц — минус 20,57 процента, до 85 лотов.

«Рынок элитной загородной аренды очень невелик на общем фоне. Поэтому статистически подвержен влиянию небольшого количества участников. Кроме того, владельцы и потенциальные арендаторы такой недвижимости имеют больше возможностей уехать за границу, чем среднестатистический гражданин», — рассказал основатель компании Zavidov Realty Юрий Завидов. Эксперт добавил, что на этом фоне собственники элитных объектов стали активно продавать свою недвижимость — так у них получится выручить хоть какие-то средства, а не владеть объектом с неопределенными финансовыми перспективами.

В Zavidov Realty прогнозируют, что в 2023 году роста спроса на аренду домов для богатых не будет. Главным трендом рынка специалисты назвали выжидание.

Ранее аналитики консалтинговой компании NF Group выяснили, что москвичи расхотели жить в элитных частных домах — в 2022 году спрос на первичном рынке загородной недвижимости в Подмосковье снизился почти в два раза.