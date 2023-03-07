Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки

Самолет «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани

В аэропорту Казани пассажирский самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при выруливании на нее после посадки. Об этом сообщается на сайте приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 7 марта. Уточняется, что на борту Bombardier CRJ-200, выполнявшего рейс Самара — Казань, находилось 38 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. Также воздушное судно не получило видимых повреждений.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», в первоначальном донесении о событии в Росавиацию говорится, что самолет после посадки сошел на обочину с рулежной дорожки F («Фокстрот») при рулении по ней.

Ранее в марте еще один российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы. В аэропорту Мурманска пассажирский лайнер авиакомпании «Северсталь» при попытке взлета выкатился на обочину. Работу авиагавани временно приостановили.