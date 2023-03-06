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10:10, 6 марта 2023Путешествия

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в российском аэропорту

В Мурманске российский самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП

Фото: Telegram-канал «Газета.Ру»

Направлявшийся в Архангельск российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска и не смог взлететь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 6 марта, в 08:08 по Москве. Пассажирский лайнер отечественной авиакомпании «Северсталь» при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По информации собеседника агентства, пострадавших среди пассажиров и членов летного состава нет. Работа авиаузла временно остановлена.

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«Внешний осмотр воздушного судна не указывает на наличие повреждений. В данный момент ведутся работы по эвакуации воздушного судна за пределы ВПП», — добавили в пресс-службе аэропорта. Сейчас на месте случившегося работают специалисты. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в международной авиагавани Бостона два лайнера едва не столкнулись на пересекающихся взлетно-посадочных полосах из-за ошибки одного из пилотов. Уточняется, что командир воздушного судна JetBlue смог вовремя уклониться от столкновения, получив соответствующие инструкции от авиадиспетчера. 

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Валентина Процкова
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