Российский стилист назвала навсегда вышедшие из моды модели шапок

Российский стилист Мария Абабкова заявила, что шапки со стразами навсегда вышли из моды

Российский стилист-имиджмейкер Мария Абабкова назвала модели шапок, которые навсегда вышли из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Так, среди антитрендов специалист выделила головные уборы, украшенные стразами и брошами. «Шапки со всякими стразами, блестяшками, бабочками. Максимум — какая-то нашивка с надписью, логотипом и все», — заявила она.

Вдобавок эксперт призвала читателей издания избавиться от беретов, оформленных различными декоративными элементами. По ее мнению, данный предмет гардероба должен иметь классический фасон.

Ранее персональный стилист Лариса Евсеева перечислила самые модные головные уборы на весну. В первую очередь эксперт выделила берет, который может быть выполнен из натуральной или экокожи. Кроме того, в список актуальных вещей попали шапки-чепчики на тонких завязках и кепки.