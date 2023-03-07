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09:39, 7 марта 2023Ценности

Российский стилист назвала навсегда вышедшие из моды модели шапок

Российский стилист Мария Абабкова заявила, что шапки со стразами навсегда вышли из моды

Фото: Iamninoslav / Unsplash

Российский стилист-имиджмейкер Мария Абабкова назвала модели шапок, которые навсегда вышли из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Так, среди антитрендов специалист выделила головные уборы, украшенные стразами и брошами. «Шапки со всякими стразами, блестяшками, бабочками. Максимум — какая-то нашивка с надписью, логотипом и все», — заявила она.

Вдобавок эксперт призвала читателей издания избавиться от беретов, оформленных различными декоративными элементами. По ее мнению, данный предмет гардероба должен иметь классический фасон.

Ранее персональный стилист Лариса Евсеева перечислила самые модные головные уборы на весну. В первую очередь эксперт выделила берет, который может быть выполнен из натуральной или экокожи. Кроме того, в список актуальных вещей попали шапки-чепчики на тонких завязках и кепки.

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Мария Винар
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