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10:19, 7 марта 2023Ценности

Звезда «Эйфории» снялась в нижнем белье и порадовала фанатов

Актриса Сидни Суини снялась в откровенных комплектах нижнего белья бренда Frankies

Фото: Frankies Bikinis

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенных образах для модного бренда Frankies и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном опубликованном фото 25-летняя знаменитость позирует, сидя в салоне автомобиля, в темно-коричневом комплекте нижнего белья, оформленном белой кружевной окантовкой. Кроме того, звезда телесериала «Эйфория» примерила бюстгальтер и трусы белого цвета, кружевные перчатки выше локтя и фату. Вдобавок девушка предстала перед камерой в слитном купальнике с принтом в виде следов от помады. Также для данного образа она надела кружевные чулки.

Поклонники восхитились внешностью актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти три миллиона лайков. «Из-за твоих снимков я только что очутился на аппарате ИВЛ», «Богиня!», «Ты такая красивая», «Великолепная девушка», «Заставляешь сердце биться быстрее», — высказывались они.

В ноябре 2022 года Сидни Суини появилась на публике в металлическом корсете с глубоким декольте. Актриса пришла на церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года» в Лондоне в черном облегающем платье нью-йоркского бренда LaQuan Smith длины макси с вырезом в области груди и живота.

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Мария Винар
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