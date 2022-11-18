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14:19, 18 ноября 2022Ценности

Звезда «Эйфории» вышла в свет в металлическом корсете с глубоким декольте

Актриса Сидни Суини посетила премию GQ «Человек года» в металлическом корсете с декольте

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Американская актриса Сидни Суини посетила церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года» в Лондоне в металлическом корсете с глубоким декольте. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФсоцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя звезда сериала «Эйфория» вышла в свет в черном облегающем платье нью-йоркского бренда LaQuan Smith длины макси с вырезом в области груди и живота. Девушка дополнила свой образ серьгами серебряного оттенка и множеством колец, а волосы собрала наверх в небрежную укладку.

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Публика удивилась необычному наряду звезды и похвалила ее стилиста. «Простые четыре шага: Сидни публикует пост, я обалдеваю от ее бюста, настроение улучшается, повторяем это снова», «Ваш стилист очень крут», «Вау, этот корсет просто божественный», — прокомментировали фанаты.

Ранее в ноябре трансгендерная звезда «Эйфории» Хантер Шафер снялась топлес для модного журнала 032C. 23-летняя знаменитость снялась с распущенными волосами топлес в прозрачном платье люксового бренда Prada и трусах черного цвета. На размещенном кадре видно, что на лице телезвезды отсутствовал макияж.

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Екатерина Ештокина
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