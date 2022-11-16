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04:00, 16 ноября 2022Ценности

Трансгендерная звезда «Эйфории» снялась топлес для журнала

Американская актриса Хантер Шафер снялась топлес для модного журнала 032C

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Американская трансгендерная актриса и модель Хантер Шафер приняла участие в откровенной съемке для модного журнала 032C. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость снялась с распущенными волосами топлес в прозрачном платье люксового бренда Prada и трусах черного цвета. На размещенном кадре видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж. При этом на другой фотографии она позировала в пиджаке в сочетании с лонгсливом и темных оверсайз-брюках.

Известно, что автором съемки, героиней которой стала звезда «Эйфории», выступил фотограф Джейсон Носито.

В марте Хантер Шафер также запечатлели в откровенном виде для британского журнала i-D. На одном из размещенных снимков звезда сериала «Эйфория» позировала топлес, сидя на корточках. Девушка надела короткие шорты, ботинки со шнуровкой и два кожаных браслета, разместив их выше локтей.

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Карина Черных
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