Трансгендерная звезда «Эйфории» снялась топлес для журнала

Американская трансгендерная актриса Хантер Шафер снялась полуобнаженной для журнала i-D

Американская трансгендерная актриса и модель Хантер Шафер снялась в откровенном виде для британского журнала i-D и порадовала пользователей сети. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте издания.

На одном из размещенных снимков звезда сериала «Эйфория» позировала топлес, сидя на корточках. Девушка надела короткие шорты, ботинки со шнуровкой и два кожаных браслета, разместив их выше локтей. В свою очередь, фотограф выбрал ракурс, при котором обнаженная грудь Шафер оказалась частично скрыта за ее рукой и коленом. На двух других снимках знаменитость предстала в длинном платье и пиджаке на голое тело.

Откровенная фотосессия набрала более 21 тысячи лайков. Поклонники восхитились образами, в которых модель появилась перед камерой. «Само совершенство», «Она просто божественна», «Королева», «Лучшая из "Эйфории"», «Люблю ее», — комментировали они.

Известно, что роль в сериале «Эйфория», созданном режиссером и сценаристом Сэмом Левинсоном для телекомпании HBO, стала дебютной в актерской карьере Шафер. «Помню, как между дублями во время съемок пилотного эпизода я думала: "Боже мой, это чертовски сложно. Я понятия не имею, что делаю". Я действительно по-настоящему училась, снимаясь для HBO», — приведены в Instagram-посте слова из интервью актрисы.

Ранее в марте американская актриса и фотомодель Меган Фокс снялась в откровенном наряде и сравнила его расцветку с бабушкиным диваном. Звезда «Трансформеров» предстала на фото в коротком топе в мелкую клетку, который был оформлен прозрачными вставками в области груди, коричневых расклешенные брюках и болеро с абстрактным принтом.