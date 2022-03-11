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Меган Фокс снялась в откровенном наряде и сравнила его с бабушкиным диваном

Американская актриса Меган Фокс сравнила свой откровенный наряд с обивкой для мебели
Меган Фокс

Меган Фокс. Фото: Mike Coppola / Getty Images

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс снялась в откровенном наряде и сравнила его расцветку с бабушкиным диваном. Соответствующими кадрами она поделилась в Instagram.

На первом фото звезда «Трансформеров» предстала в коротком топе в мелкую клетку, который был оформлен прозрачными вставками в области груди. Также 35-летняя актриса надела коричневые расклешенные брюки и болеро с абстрактным принтом. Наряд дополняли повязка аналогичной с топом расцветки и маленькая сумка. В качестве второго кадра в серии Фокс прикрепила изображение старой мягкой мебели, обитой тканью с цветочным узором. «У всех бабушек был такой диван. Перелистни», — иронично заметила она в подписи к своему посту.

Размещенные знаменитостью снимки набрали более двух миллионов лайков. При этом поклонники заверили Фокс, что она выглядит привлекательно даже в одежде такого стиля. «Она такая сумасшедшая! Люблю ее. Выглядит необычно», «Даже так она прекрасна», «Очень оригинально», «Не ожидала, что твои фото вызовут такую ностальгию, словно мне снова восемь лет», «Образ в стиле бабушкиного дивана мне понравился целиком», — прокомментировали они.

Ранее в марте 59-летняя американская модель и актриса Деми Мур появилась на публике в откровенном наряде. Знаменитость посетила Неделю моды в Париже, где папарацци запечатлели ее в классическом пиджаке на голое тело и широких брюках черного цвета.

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Карина Черных
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Меган Фокс снялась в откровенном наряде и сравнила его с бабушкиным диваном
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