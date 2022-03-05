59-летняя Деми Мур появилась на модном показе в пиджаке на голое тело

Американская модель и актриса Деми Мур появилась на публике в откровенном наряда и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

59-летняя знаменитость посетила показ люксового модного бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Папарацци запечатлели ее в классическом пиджаке на голое тело и широких брюках черного цвета. Она также надела ярко-синие кожаные перчатки и ожерелье с драгоценным камнем.

Читатели издания восхитилась внешним видом Мур в комментариях под размеренными снимками. «Мур как всегда прекрасна!», «Самая красивая женщина», «Восхищаюсь ее красотой», «Господи, она не выглядит на свой возраст!», «Просто шикарна», — высказывались пользователи сети.

Ранее в январе Деми Мур вышла на подиум показа Fendi в черном атласном костюме. Внимание поклонников привлекло новое лицо актрисы: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях знаменитости. «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — писали они.