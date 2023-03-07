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09:31, 7 марта 2023Забота о себе

Мужчина промыл нос водой из-под крана и умер

People: американец промыл нос водой из-под крана и умер от амебного менингоэнцефалита

Фото: unsplash

Житель американского штата Флорида умер после того, как решил промыть пазухи носа проточной водой. Об этом сообщает издание People.

Мужчина скончался 20 февраля. По данным врачей, он ежедневно промывал пазухи носа некипяченой водой из-под крана. В результате в его организм попала неглерия Фоулера. У американца развился первичный амебный менингоэнцефалит, и он погиб.

Неглерия Фоулера — вид амеб, названный в честь австралийского врача Малькольма Фоулера. С 1962 по 2020 год в США зарегистрировали 151 случай заражения этим микроорганизмом. Лишь четверо заболевших выжили.

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Александра Лисица
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