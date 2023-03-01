Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:02, 1 марта 2023Забота о себе

Девочка умерла вскоре после появления острой боли в ухе

В США девочка умерла от лейкемии через 12 часов после появления острой боли в ухе

Фото: Li Ying / Globallookpress.com

В США 13-летняя Джулия Чавес умерла через несколько часов после появления острой боли в ухе. Об этом сообщило издание The Augusta Chronicle.

В середине февраля девочка почувствовала себя плохо, она жаловалась на сильную головную боль и боль в ухе. Родители сразу же отвезли ее в больницу. Врачи прописали ребенку лечение антибиотиками и отправили домой.

В воскресенье, 12 февраля, девочка потеряла сознание дома, она была доставлена в больницу. В этот раз ее направили на более подробное обследование. Вскоре врачи поставили диагноз — лейкемия. А всего через 12 часов Джулия Чавес умерла. Вскрытие показало, что у нее произошли кровоизлияния в мозг, желудок и легкие.

Симптомы лейкемии: бледность, усталость, частое и обильное появление синяков, одышка, головокружение, повышенный пульс, лихорадка, боль в горле, кровоточащие десны, носовые кровотечения, пятна крови или сыпь на коже (так называемые петехии), необъяснимая потеря веса, нарушение зрения

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Отец Джулии Деннис Ли Чавес рассказал, что у дочери периодически возникала боль в голове и ушах, также у нее на теле часто появлялись синяки.

Когда у нее появлялся синяк, мы спрашивали, как она его получила. Она говорила, пожимая плечами: «Я не знаю». Она была сорванцом и мы списывали появление синяков на ее активность

Деннис Ли Чавесотец

Мать Джулии добавила, что у ее дочери всегда было хорошее здоровье, и она никогда не болела ничем серьезнее насморка.

Ранее стала известна история женщины с постоянной усталостью, у которой диагностировали смертельное заболевание. Врачи вовремя не выявили у нее миелому и почечную недостаточность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Представлена рекордно быстрая зарядка для смартфонов
Врач предупредила россиян о подстерегающих в отелях опасностях
Девочка умерла вскоре после появления острой боли в ухе
В ДНР заявили о потере Украиной 70 процентов подготовленных солдат в Артемовске
Вдова Брайанта получила многомиллионную компенсацию за фото с места гибели мужа
Грету Тунберг задержали в Норвегии
Россиянин изнасиловал 31-летнюю жену друга и попал в СИЗО
Бывший глава МИД Британии рассказал пранкерам о смене власти в странах
Названы методы самопомощи в борьбе с весенним авитаминозом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.