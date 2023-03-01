Девочка умерла вскоре после появления острой боли в ухе

В США девочка умерла от лейкемии через 12 часов после появления острой боли в ухе

В США 13-летняя Джулия Чавес умерла через несколько часов после появления острой боли в ухе. Об этом сообщило издание The Augusta Chronicle.

В середине февраля девочка почувствовала себя плохо, она жаловалась на сильную головную боль и боль в ухе. Родители сразу же отвезли ее в больницу. Врачи прописали ребенку лечение антибиотиками и отправили домой.

В воскресенье, 12 февраля, девочка потеряла сознание дома, она была доставлена в больницу. В этот раз ее направили на более подробное обследование. Вскоре врачи поставили диагноз — лейкемия. А всего через 12 часов Джулия Чавес умерла. Вскрытие показало, что у нее произошли кровоизлияния в мозг, желудок и легкие.

Симптомы лейкемии: бледность, усталость, частое и обильное появление синяков, одышка, головокружение, повышенный пульс, лихорадка, боль в горле, кровоточащие десны, носовые кровотечения, пятна крови или сыпь на коже (так называемые петехии), необъяснимая потеря веса, нарушение зрения

Отец Джулии Деннис Ли Чавес рассказал, что у дочери периодически возникала боль в голове и ушах, также у нее на теле часто появлялись синяки.

Когда у нее появлялся синяк, мы спрашивали, как она его получила. Она говорила, пожимая плечами: «Я не знаю». Она была сорванцом и мы списывали появление синяков на ее активность Деннис Ли Чавес отец

Мать Джулии добавила, что у ее дочери всегда было хорошее здоровье, и она никогда не болела ничем серьезнее насморка.

Ранее стала известна история женщины с постоянной усталостью, у которой диагностировали смертельное заболевание. Врачи вовремя не выявили у нее миелому и почечную недостаточность.