The Sun: у женщины с постоянной усталостью диагностировали смертельное заболевание

Постоянная усталость, которую испытывала жительница Великобритании Мэри Шэннон, оказалась признаком смертельного заболевания. Об этом сообщает издание The Sun.

Несколько лет назад Шеннон обратилась к терапевту с жалобами на усталость, боль в ребрах, костях и суставах. Врач убедил 53-летнюю пациентку, что ей не о чем беспокоиться, так как подобные симптомы часто наблюдаются у людей среднего возраста. Боль в грудине терапевт списал на синдром раздраженного кишечника.

Со временем состояние женщины становилось все хуже. За два года она посетила врача шесть раз. Раз за разом у нее ошибочно диагностировали костохондрит — воспаление хрящей, соединяющих ребра. «Мама всегда была активной, занималась йогой, гуляла с собакой, правильно питалась, — рассказал сын Шэннон Райан. — Но потом стала буквально раздуваться от скапливающейся в организме жидкости».

По словам Райана, его мать всегда мечтала жить у моря, поэтому они перебрались в Ирландию. Здесь через две недели после переезда Шэннон потеряла сознание. Скорая доставила женщину в местную больницу.

Пациентка провела три недели в ожидании вердикта врачей. Вскоре ей сообщили, что ее почки работают только на пять процентов. При последующем обследовании Шэннон диагностировали миелому и острую почечную недостаточность.

В 2022 году Шэннон перенесла операцию по пересадке стволовых клеток и пошла на поправку. Теперь женщина вынуждена каждый день принимать препараты для укрепления костей.

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