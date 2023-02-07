27-летняя девушка стала бесплодной из-за врачебной ошибки

The Sun: 27-летняя девушка стала бесплодной после того, как врачи проглядели рак яичников

27-летняя жительница Шотландии Джорданна Сэй стала бесплодной из-за врачебной ошибки: специалисты проглядели злокачественную опухоль, которая развивалась у нее в яичниках. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Несколько лет назад Сэй обратилась к врачу с жалобами на боль в животе, вздутие и частое мочеиспускание. Подобные симптомы могут указывать на рак яичников, однако девушку заверили, что боль связана с ранее диагностированным у нее эндометриозом.

В 2017 году у Сэй обнаружили опухоль в левом яичнике, но вновь списали патологию на эндометриоз. После проведения анализов, показавших высокие онкомаркеры, пациентку отправили домой, прописав в качестве лечения парацетамол. Врачи были уверены, что она слишком молода для рака.

В течение следующих десяти месяцев Сэй сильно похудела, ее самочувствие ухудшилось. Она настояла на тщательном обследовании. Девушке сделали МРТ, которая показала опухоль в левом яичнике. Пациентку стали готовить к операции по удалению органа.

Перенеся операцию, Сэй стала готовиться к ЭКО. Когда до него оставалось всего девять дней, ей сообщили окончательный диагноз: рак яичников II стадии. Из-за упущенного времени злокачественная опухоль распространилась на оба яичника, матку, стенки таза. Джорданне сообщили, что она не сможет выносить ребенка, так как нуждается в срочном удалении матки.

Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Рак был фактически в обоих моих яичниках, матке и стенке таза, на моем животе. Я лишилась возможности завести детей и убита горем. Нет слов, чтобы описать мои чувства Джорданна Сэй пациентка

После гистерэктомии Сэй начала лечение, во время которого ей предстоит пройти шесть курсов химиотерапии.

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