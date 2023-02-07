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11:38, 7 февраля 2023Забота о себе

27-летняя девушка стала бесплодной из-за врачебной ошибки

The Sun: 27-летняя девушка стала бесплодной после того, как врачи проглядели рак яичников

Фото: GOFUNDME

27-летняя жительница Шотландии Джорданна Сэй стала бесплодной из-за врачебной ошибки: специалисты проглядели злокачественную опухоль, которая развивалась у нее в яичниках. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Несколько лет назад Сэй обратилась к врачу с жалобами на боль в животе, вздутие и частое мочеиспускание. Подобные симптомы могут указывать на рак яичников, однако девушку заверили, что боль связана с ранее диагностированным у нее эндометриозом.

В 2017 году у Сэй обнаружили опухоль в левом яичнике, но вновь списали патологию на эндометриоз. После проведения анализов, показавших высокие онкомаркеры, пациентку отправили домой, прописав в качестве лечения парацетамол. Врачи были уверены, что она слишком молода для рака.

В течение следующих десяти месяцев Сэй сильно похудела, ее самочувствие ухудшилось. Она настояла на тщательном обследовании. Девушке сделали МРТ, которая показала опухоль в левом яичнике. Пациентку стали готовить к операции по удалению органа.

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Перенеся операцию, Сэй стала готовиться к ЭКО. Когда до него оставалось всего девять дней, ей сообщили окончательный диагноз: рак яичников II стадии. Из-за упущенного времени злокачественная опухоль распространилась на оба яичника, матку, стенки таза. Джорданне сообщили, что она не сможет выносить ребенка, так как нуждается в срочном удалении матки.

Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Рак был фактически в обоих моих яичниках, матке и стенке таза, на моем животе. Я лишилась возможности завести детей и убита горем. Нет слов, чтобы описать мои чувства

Джорданна Сэйпациентка

После гистерэктомии Сэй начала лечение, во время которого ей предстоит пройти шесть курсов химиотерапии.

Ранее стала известна история Кэри Живкович, которую по вине врачей обвинили в измене мужу. Во время проведения анализов крови ее супруга и их общего ребенка допустили ошибку.

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Вера Владзиевская
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