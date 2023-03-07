В Москве выросли скидки на жилье

«Этажи»: скидки на вторичное жилье в Москве выросли до 9,89%

В феврале 2023 года средний размер дисконта на вторичном рынке жилья в границах Старой Москвы вырос до максимального показателя за последние 12 месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Этажи».

По итогам февраля скидка в среднем составила 9,89 процента. Эксперты связывают рост дисконта с сезонным спросом, который последовал за относительно низким интересом к вторичному жилью в январе.

Директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев напомнил, что размер скидки зависит от спроса — он растет, если продавцы вынуждены конкурировать за покупателя. «Дисконт сейчас подогревает спрос на рынке вторичного жилья, и многие ищут квартиры со срочной продажей и там, где инвесторы продают с дисконтом то, что даже с учетом скидки принесло им высокую доходность», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в феврале цены на вторичное жилье в России выросли до 7,5 процента. Заметнее всего стоимость готовых объектов увеличилась в Краснодаре (плюс 7,5 процента). На втором месте оказался Челябинск, а на третьем — Нижний Новгород.