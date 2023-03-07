Фитнес-блогерша показала жировые складки на фотосессии в нижнем белье

Фитнес-тренер Даниэль показала жировые складки в откровенной фотосессии в лесу

Фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующие публкикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользовательница сети, чей блог насчитывает 97,9 тысяч подписчиков, поделилась снимками, на которых она позирует в лесу в полупрозрачном комплекте нижнего белья красного цвета. Ее образ дополняет шелковый салат ярко-розового цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что у Даниэль присутствуют жировые складки.

«Выйти из зоны комфорта, принять свое тело и стать лесной феей, которой всегда хотела быть. Я так горжусь собой за то, что делаю, показывая вам, что складки на теле могут быть красивыми», — подписала блогерша пост.

В феврале Даниэль назвала несовершенства фигуры нормальным явлением для женщин. Так, девушка разместила коллаж, для которого снялась в комплекте нижнего белья красного цвета. Так, на одном фото Даниэль предстала перед камерой с втянутым животом, а на другом — приняла расслабленную позу. «Ежедневно мы просматриваем изображения, обработанные фильтрами и фотошопом. Нас как будто пытаются убедить в том, что мы должны выглядеть должным образом», — написала она в своем блоге.

