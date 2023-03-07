СКР возбудил дело в отношении россиянина за нападение на охранника парка

СКР возбудил дело в отношении юноши, напавшего с ножом на охранника парка в Домодедове

Следователи возбудили дело в отношении 20-летнего местного жителя, напавшего на охранника парка в Домодедове. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 марта пьяный юноша поссорился с охранником в парке, достал нож и несколько раз ударил им потерпевшего. Свидетели вызвали сотрудников МВД, однако фигурант попытался напасть и на правоохранителей.

Ранее задержание вооруженного ножом россиянина попало на видео. На кадрах он с ножом в руках идет в сторону полицейских. На их просьбу бросить нож он никак не отвечает и продолжает идти вперед. После двух предупредительных выстрелов из табельного оружия один из стражей порядка стреляет в сторону нарушителя.

«Мужчину задержали и до прибытия бригады медиков оказали доврачебную помощь», — уточнила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении сотрудника полиции») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.