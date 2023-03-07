Задержание вооруженного ножом россиянина в Подмосковье попало на видео

В Домодедове сотрудники ГИБДД применили табельное оружие и задержали россиянина с ножом

Задержание сотрудниками ГИБДД вооруженного ножом 24-летнего местного жителя в подмосковном Домодедове попало на видео. Запись во вторник, 7 марта, публикует НТВ.

На кадрах видно, как россиянин с ножом в руках идет в сторону полицейских. На их просьбу бросить нож тот никак не отвечает и продолжает идти вперед. После двух предупредительных выстрелов из табельного оружия один из стражей порядка стреляет в сторону нарушителя.

«Мужчину задержали и до прибытия бригады медиков оказали доврачебную помощь», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Позже выяснилось, что до встречи с полицейскими мужчина ударил ножом охранника одного из парков на Каширском шоссе.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.