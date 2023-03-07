Стример вскрыл гробницу на древнем кладбище и поцеловал череп ради просмотров

SCMP: блогер в Китае вскрыл древнее захоронение и попал под суд

Стример из китайской провинции Ляонин попал под суд и был приговорен к условному наказанию после того, как вскрыл гробы на древнем кладбище, начал копаться в костях и даже поцеловал череп ради просмотров трансляции в соцсети. Об этом сообщает SCMP.

21-летний Чэнь с двумя друзьями проехал две тысячи километров к священному захоронению хмонгов в провинции Гуйчжоу. В надежде заработать денег от онлайн-трансляции Чэнь проник в пещеру, где находится гробница, и открыл три гроба, которые стояли на земле. Он извлек кости из одного из них и позировал с ними на камеру. Полиции он позже сообщил, что поцеловал череп. Все свои действия блогер транслировал онлайн на китайской видеоплатформе Anmo.

Мужчину поймали ночью местные жители. Полиция сначала не планировала наказывать блогера, но прокуратура настояла на преследовании Чэня. «Если не наказывать такое поведение, это навредит общественному порядку и местным культурным реликвиям», — подчеркнули в прокуратуре. Чэнь извинился перед потомками похороненных в пещере людей.

Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев условного тюремного заключения.

Традиционное захоронение в пещере, которое относится к Империи Мин (1368-1644 годы), считается источником для изучения традиций хмонгов и охраняется местными властями. Около 400 человек, включая потомков местного клана по фамилии У, и пожилых людей старше 60 лет, которые умерли недавно, захоронены в пещере естественного происхождения.

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