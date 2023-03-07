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14:04, 7 марта 2023Из жизни

Стример вскрыл гробницу на древнем кладбище и поцеловал череп ради просмотров

SCMP: блогер в Китае вскрыл древнее захоронение и попал под суд

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Стример из китайской провинции Ляонин попал под суд и был приговорен к условному наказанию после того, как вскрыл гробы на древнем кладбище, начал копаться в костях и даже поцеловал череп ради просмотров трансляции в соцсети. Об этом сообщает SCMP.

21-летний Чэнь с двумя друзьями проехал две тысячи километров к священному захоронению хмонгов в провинции Гуйчжоу. В надежде заработать денег от онлайн-трансляции Чэнь проник в пещеру, где находится гробница, и открыл три гроба, которые стояли на земле. Он извлек кости из одного из них и позировал с ними на камеру. Полиции он позже сообщил, что поцеловал череп. Все свои действия блогер транслировал онлайн на китайской видеоплатформе Anmo.

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Мужчину поймали ночью местные жители. Полиция сначала не планировала наказывать блогера, но прокуратура настояла на преследовании Чэня. «Если не наказывать такое поведение, это навредит общественному порядку и местным культурным реликвиям», — подчеркнули в прокуратуре. Чэнь извинился перед потомками похороненных в пещере людей.

Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев условного тюремного заключения.

Традиционное захоронение в пещере, которое относится к Империи Мин (1368-1644 годы), считается источником для изучения традиций хмонгов и охраняется местными властями. Около 400 человек, включая потомков местного клана по фамилии У, и пожилых людей старше 60 лет, которые умерли недавно, захоронены в пещере естественного происхождения.

Ранее сообщалось, что полиция в Канаде ворвалась в дом к геймеру, который случайно позвонил в службу спасения во время игры и заявил об убийстве двух человек. Уже через несколько минут на пороге его дома появились вооруженные полицейские.

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Алиса Дмитриева
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