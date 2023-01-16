Геймер случайно позвонил в полицию и заявил об убийстве двух человек

В Канаде геймер случайно позвонил в полицию и заявил об убийстве двух человек

Полиция в Канаде ворвалась в дом к геймеру, который случайно позвонил в службу спасения во время игры и заявил об убийстве двух человек. Об этом сообщает Indy 100.

Мужчина по имени Элайджа был так погружен в компьютерную игру Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, что не заметил, как случайно набрал телефон службы спасения. Ответивший на звонок оператор услышал слова канадца, обращенные к товарищу по игре: «Я убил двух человек». Уже через несколько минут на пороге его дома появились вооруженные полицейские.

Геймеру пришлось оторваться от игры и объяснить ситуацию. Он поднял руки вверх и вышел из дома, после чего попытался убедить стражей порядка, что позвонил им случайно. Несмотря на это, полицейские продолжили допрашивать мужчину и поинтересовались, находился ли кто-то рядом с ним в этот момент. В доме канадца был произведен обыск.

Видео произошедшего стало вирусным в соцсетях. Пользователей соцсетей развеселила эта ситуация.

Ранее сообщалось, что популярные китайские стримеры Чжэн и Ян устали от интернета и видеоигр и попросили себя избить. Получившееся видео, в котором группа мужчин бьет одного из стримеров, а затем валит его на землю, выложили в интернет.

