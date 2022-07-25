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Стримеры захотели отдохнуть от видеоигр и попросили себя избить

AsiaOne: китайские стримеры наняли восемь человек и попросили себя избить

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

Популярные китайские стримеры Чжэн и Ян устали от интернета и видеоигр и попросили себя избить. Об этом сообщает AsiaOne.

Чжэн и Ян наняли для избиения восемь человек и снимали фальшивое нападение на камеру. Получившееся видео, в котором группа мужчин бьет одного из стримеров, а затем валит его на землю, выложили в интернет.

Поклонники Чжэна и Яна сообщили о нападении в полицию. В Бюро общественной безопасности стримеры признались, что избиение было подстроено. «Мы захотели отдохнуть от своих игровых стримов, поэтому нашли человека, который снял, как нас избивают на улице», — рассказал один из них.

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Чжэн и Ян были задержаны на десять суток. Мистификация вызвала негативную реакцию у пользователей соцсетей в Китае. «Я не понимаю, чего они добивались, — говорится в одном из комментариев. — Они просто дураки или это все ради хайпа?»

Ранее сообщалось, что геймер раскрыл секретные данные о китайском танке на форуме игры War Thunder. Игрок опубликовал фотографию снаряда на техническом документе.

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Юлия Юткина
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