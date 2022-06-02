На игровом форуме раскрыли секрет китайского танка

Игрок раскрыл данные о снарядах китайских танков на форуме игры War Thunder

На форуме многопользовательской игры War Thunder появилась информация о современном снаряде китайских танков. Секретные данные о характеристиках выстрела DTC10-125 опубликовал игрок, сообщает UK Defence Journal.

Геймер разместил фотографию снаряда на техническом документе, который раскрывает секрет DTC10-125. В документе указаны показатели бронепробиваемости и начальная скорость китайского снаряда. Также на снимке можно рассмотреть схему боеприпаса.

Отмечается, что часть раскрытых данных публиковали ранее, но показанный документ может стать первым обнародованным образцом внутренней документации. Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд DTC10-125 входит в арсенал танков Type 96 и Type 99 с гладкоствольными пушками калибра 125 миллиметров.

Модераторы форума удалили сообщение, отметив в комментарии, что материалы о DTC10-125 засекречены в Китае.

В октябре 2021 года на форуме War Thunder опубликовали часть документации французского танка Leclerc. Игрок, который представился бывшим танкистом, хотел доказать недостоверность характеристик танка, отображенных в игре.

В июле 2021 года на форуме War Thunder появились выдержки из пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP), которое содержит характеристики британского танка Challenger 2. Разработчики отослали документ на верификацию в Министерство обороны Великобритании.