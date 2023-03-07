Оценена разница в ценах квартир от собственников и от риелторов

ЦИАН: квартиры от собственников стоят дороже, чем от риелторов

В марте 2023 года выставленное на продажу жилье от собственников оказалось на три процента дороже, чем предложения риелторов (127 тысяч рублей против 123 тысяч рублей за «квадрат»). К такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Более высокую цену предложения от владельцев квартир специалисты объясняют двумя причинами. Первая из них — у таких людей меньше опыта в части оценки реальной стоимости, об этом свидетельствует и ценовая динамика.

Так, в начале 2022 года средний ценовой разрыв в объявлениях от собственников и агентов был на уровне 2,1-2,6 процента. С апреля, когда спрос резко снизился, показатель вырос до 3,4-3,7 процента. Получается, что риелторы более оперативно отреагировали на изменение рынка, хотя в целом динамика стоимости в течение года была схожая, уточнили аналитики.

Вторую причину специалисты видят в том, что объекты от владельцев в среднем меньше по площади, чем варианты от риелторов — чем меньше площадь, тем выше в среднем цена квадрата, пояснили в ЦИАН.

По оценкам аналитиков, в целом по городам-миллионникам каждая десятая квартира на вторичном рынке продается напрямую от собственника. За два года доля таких объявлений увеличилась: в феврале 2021 года она была на уровне 9 процентов, в феврале 2022 года — также 9 процентов, а в феврале 2023 года — выросла до 11 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля 2023 года вторичное жилье в России подорожало в среднем на 7,5 процента. Сильнее всего стоимость «вторички» выросла в Краснодаре — на 7,5 процента. На втором месте оказался Челябинск с ростом на 4,6 процента, на третьем — Нижний Новгород, где такое жилье подорожало на 3,5 процента.