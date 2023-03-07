Музей-усадьба «Ясная Поляна» расскажет о жене Толстого Софье в подкасте

Музей-усадьба «Ясная Поляна» выпустил первый эпизод подкаста о жене Толстого Софье

Музей-усадьба «Ясная Поляна» запустил подкаст о жене писателя Льва Толстого Софье Андреевне Толстой. Об этом сообщается на сайте музея.

Первый эпизод подкаста вышел 7 марта 2023 года. В 20-минутном выпуске руководитель пресс-службы музея Ирина Афонина и научный сотрудник Галина Федосеева обсуждают вопросы, посвященные личной жизни графини Толстой.

Афонина пояснила, что люди знают Толстую как спутницу писателя и мать большой семьи, но об ее личности известно очень мало.

«В новой серии разговоров мы хотим рассказать о графине Толстой как о самостоятельной единице, сильном и умном человеке, который составлял достойную партию Льву Толстому», — пояснила она.

В первом эпизоде музей собрал бытовые вопросы к Софье Андреевне — какой у нее был распорядок дня, хобби, кого она могла назвать лучшей подругой, боялась ли она постареть или поправиться. Ответы на вопросы взяты из дневников самой Толстой и воспоминаний современников.

Создавая подкаст, его авторы обратились к музейным работникам и друзьям музея, чтобы узнать, что они спросили бы у Софьи Андреевны. В основном вопросы получились личные и «немного женские», поэтому первый эпизод решили выпустить накануне 8 Марта. Задать вопросы Софье Андреевне могут и подписчики социальных сетей музея.

В декабре 2022 года в «Ясной Поляне» открылась выставка, на которой впервые показали картины Софьи Андреевны. На экспозиции было представлено три зимних пейзажа усадьбы ее авторства.