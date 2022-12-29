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09:04, 29 декабря 2022Моя страна

В Туле впервые покажут картины супруги Льва Толстого

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Туле открыли выставку вещей Льва Толстого и его жены

Фото: Валентин Булгаков / Wikimedia Commons

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Туле открылась выставка, на которой представят вещи писателя Льва Толстого и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую экспозиционным отделом музея-усадьбы Марию Аршакян.

Работница музея отметила, что посетителям впервые покажут картины супруги писателя Софьи Андреевны. Отмечается, что на выставке представят три зимних пейзажа Ясной Поляны авторства жены Толстого.

«Всего будут представлены порядка 50 экспонатов — три карнавальных детских костюма, книги, которые читали в семье, подписанные произведения, фотографии. Это новая выставка, мы подготовили ее специально к Новому году, живопись супруги Толстого в таком качестве будет представлена впервые», — заявила Аршакян. По ее словам, выставка рассказывает о рождественских традициях великого писателя.

Ранее в Тульский музей изобразительных искусств вернули картину середины XVIII века «Пир Валтасара». Процесс реставрации полотна длился 15 лет — он затянулся не только из-за сложности восстановления деталей, но и из-за случившегося пожара в мастерской. «Пир Валтасара» уцелел, однако некоторые фрагменты пришлось восстанавливать заново.

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Варвара Кошечкина
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