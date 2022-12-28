В Тульский музей вернули картину спустя 15 лет реставрации

В Тульский музей изобразительных искусств вернули «Пир Валтасара» после 15 лет реставрации

В Тульский музей изобразительных искусств вернули картину середины XVIII века «Пир Валтасара». Процесс реставрации полотна длился 15 лет. Об этом сообщается на сайте Тульского музейного объединения.

Работа находилась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря с 2007 года. Процесс реставрации затянулся не только из-за сложности восстановления деталей, но и из-за случившегося пожара в мастерской. «Пир Валтасара» уцелел, однако некоторые фрагменты пришлось заново восстанавливать.

Автор картины неизвестен. В ее основе лежит библейский сюжет из Ветхого Завета. Согласно нему, Валтасар, сын последнего царя Вавилона, устраивает в городе пир после того, как получает власть. Новый царь забылся в праздновании и не придал значения тому, что к стенам города подошли вражеские войска, которые начали осаду. Выражение «Валтасаров пир» означает шумное празднование накануне беды.

Ранее в Туле в Государственном Историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Купеческий портрет XVIII — начала XX века». Главные экспонаты выставки — 48 уникальных полотен из собрания Исторического музея, позволяющих проследить развитие русского купеческого портрета. Некоторые из них представлены публике впервые. Кроме того, в экспозицию вошли более 200 памятников музейного собрания, включая костюмы, украшения, монеты и бумажные деньги, а также ордена и медали.