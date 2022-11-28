В Туле открылась выставка русского купеческого портрета

В Историческом музее Тулы открылась выставка «Купеческий портрет XVIII — начала XX века»

В Туле в Государственном Историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Купеческий портрет XVIII — начала XX века». На ее открытии присутствовали министр культуры России Ольга Любимова, замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и директор ГИМа Алексей Левыкин. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

Главные экспонаты выставки — 48 уникальных полотен из собрания Исторического музея, позволяющих проследить развитие русского купеческого портрета. Некоторые из них представлены публике впервые. Кроме того, в экспозицию вошли более 200 памятников музейного собрания, включая костюмы, украшения, монеты и бумажные деньги, а также ордена и медали. С их помощью посетители выставки смогут глубже изучить мир русского купечества, понять мировоззрение, традиции, занятия и привычки представителей данного сословия.

По словам директора музея Алексея Левыкина, коллекция позволит посетителям увидеть, как менялся облик купеческого сословия, внесшего вклад не только в экономику, но и культуру России.

Министр культуры подчеркнула, что выставка будет интересна как взрослым, так и детям. «Это история нашей страны, это история фантастических людей, это история меценатов, которые существуют и сейчас. Но это и возможность обратиться назад и посмотреть, как нашей стране помогали люди неравнодушные», — заявила Любимова на открытии выставки.

Отмечается, что выставка состоит из двух залов. В первом помещении представлены купеческие портреты конца XVIII — первой половины XIX века, которые зачастую создавались для семейных художественных галерей. Второй зал посвящен полотнам второй половины XIX — начала XX века. На картинах изображены известные предприниматели, включая А. И. Абрикосова, братьев Бахрушиных и П. М. Рябушинского. Посетить экспозицию можно будет до 31 марта 2023 года.

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