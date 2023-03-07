AFP: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска маленькими группами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают от Артемовска (украинское название — Бахмут) маленькими группами. Об этом сообщил украинский военный в беседе с журналистами Agence France-Presse (AFP).

«Бахмут (украинское название — Бахмут) украинское название Артемовска - ред.) падет... Мы почти окружены», признался солдат ВСУ.

По его словам, украинские подразделения постепенно отступают маленькими группами.

Боец ВСУ напомнил, что единственный путь из Артемовска лежит через разбитые дороги по пути к Часову Яру, поэтому застрявшие там танки могут стать мишенью для артиллерийского огня.

Ранее командир ВСУ Денис Ярославский испугался последствий отступления из Артемовска. «Если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие», — заявил Ярославский в эфире телеканала «Рада».