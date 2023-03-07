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04:02, 7 марта 2023Бывший СССР

Боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска «маленькими группами»

AFP: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска маленькими группами

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают от Артемовска (украинское название — Бахмут) маленькими группами. Об этом сообщил украинский военный в беседе с журналистами Agence France-Presse (AFP).

«Бахмут (украинское название — Бахмут) украинское название Артемовска - ред.) падет... Мы почти окружены», признался солдат ВСУ.

По его словам, украинские подразделения постепенно отступают маленькими группами.

Боец ВСУ напомнил, что единственный путь из Артемовска лежит через разбитые дороги по пути к Часову Яру, поэтому застрявшие там танки могут стать мишенью для артиллерийского огня.

Ранее командир ВСУ Денис Ярославский испугался последствий отступления из Артемовска. «Если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие», — заявил Ярославский в эфире телеканала «Рада».

Марина Совина
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