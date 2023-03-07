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02:42, 7 марта 2023Бывший СССР

Командир ВСУ испугался последствий отступления из Артемовска

Командир Ярославский: если ВСУ сдадут Артемовск, весь удар возьмут Краматорск и Часов Яр

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Юрист и командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский испугался последствий отступления украинских войск из Артемовска (украинское название — Бахмут), поскольку, по его словам, после этого весь удар на себя могут взять близлежащие города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие», — заявил Ярославский в эфире телеканала «Рада».

По его мнению, не факт, что российские военные остановятся, если ВСУ сдадут Бахмут. «Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там», — заключил командир.

6 марта советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о консенсусе в ВСУ по вопросу продолжения обороны Артемовска.

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

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Марина Совина
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