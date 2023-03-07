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15:06, 7 марта 2023Россия

В Госдуме захотели изучить и творчески применить сталинский опыт

Депутат Афонин заявил о планах провести в Госдуме слушания по применению сталинского опыта

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Госдуме (ГД) хотят провести парламентские слушания по изучению и творческому применению сталинского опыта. Об этих планах заявил депутат ГД, член фракции КПРФ Юрий Афонин, его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, в текущих «непростых условиях», которую Афонин описал как жесткое противостояние с коллективным Западом, Россия могла бы применять опыт главы советского государства.

«Это касается его (...) вопросов идеологического воспитания масс, строительства национальной экономики, Вооруженных сил… При Сталине страной был накоплен колоссальный запас прочности», — заявил депутат.

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Афонин отметил, что в программе Госдумы не только парламентские слушания, но и круглые столы с участием экспертов. О каких именно экспертах идет речь, депутат не уточнил.

Иосиф Джугашвили (Сталин) был секретарем ЦК ВКПБ с 1934 по 1952 год и председателем Совета министров СССР с 1946-го до смерти в 1953 году. В годы правления Сталина Советский Союз продавал за рубеж ценности из Эрмитажа и других музеев, на фоне коллективизации в стране случился унесший жизни нескольких миллионов человек голод, а репрессии подточили боеспособность советской армии. Общее число жертв репрессий до сих пор не установлено — историки приводят цифры от 10 до 40 миллионов.

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Марк Леонов
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