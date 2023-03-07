Жители Артемовска рассказали о стрельбе ВСУ по мирным гражданам

Жители Артемовска заявили, что ВСУ часто без всяких причин стреляют по мирным гражданам

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) часто стреляли по мирным жителям из пулеметов без всяких причин, в том числе когда люди выходили набрать воды. Об этом РИА Новости рассказали трое эвакуированных жителей города, в том числе один раненый.

Один из них рассказал, что 30 января экипаж БТР в 100-150 метрах от него открыл пулеметный огонь. Мужчина стал убегать, однако все равно получил ранение. «Ранили в ногу — большой палец, первый, и второй палец правой ноги. По касательной прошло, зацепило немного жилы, и перелом пальца», — заявил мужчина по имени Александр.

По его словам, первую медицинскую помощь ему оказали бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», после чего вывезли его в подконтрольный России город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР), где его прооперировали в местном госпитале.

Другие эвакуированные из Артемовска, Владимир Шатунов и Евгений Микитенко рассказали, что украинские солдаты стреляли по людям, когда те выбирались из подвалов, где прятались, а также когда мирные жители выходили набрать воды.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ создают группировки в городах вокруг Артемовска