Отец узнал о секретном занятии дочери и перестал давать ей деньги

Reddit: отец перестал давать деньги дочери, когда узнал, что она работает в стриптиз-клубе

47-летний пользователь Reddit под ником LivingWitHorse поделился историей, как узнал о секретной работе дочери, которой он финансово помогал. Отец признался, что обнаружив, чем дочь занимается в свободное время, перестал давать ей деньги. В комментариях многие пользователи портала осудили его решение.

По словам мужчины, его 22-летняя дочь учится в колледже и живет в общежитии. Отец рассказал, что финансово помогает ей: рассказчик отметил, что согласился платить за машину девушки.

Недавно герой истории узнал от молодого коллеги, что его дочь работает в стриптиз-клубе. После этого между родственниками состоялся серьезный разговор. «Она сказала, что не планирует оставаться в стриптизе после выпуска и что ей просто были нужны деньги», — поделился рассказчик.

Отец попросил дочь найти другую работу, однако она отказалась. Девушка объяснила свое желание продолжать работать в стриптизе тем, что это занятие приносит ей легкие деньги, после чего родственники поссорились.

«В общем, я сказал, что, раз деньги достаются ей так легко, я больше не буду платить за ее машину. Она расстроилась и сказала, что это нечестно, потому что она не зарабатывает достаточно. Я сказал ей разобраться со всем самостоятельно», — передал мужчина диалог с дочерью.

Позднее девушка пожаловалась на поведение отца его супруге. Жена героя истории очень расстроилась из-за его решения и также назвала нечестным то, что он отказался финансово помогать дочери после ссоры. Поведение рассказчика осудили и многие пользователи Reddit. «Ваша дочь не пошла бы работать в стриптиз-клуб, если бы вы полностью поддерживали ее во время учебы», — отметил один из комментаторов. «Отказываясь давать ей деньги, он толкает к тому, чтобы еще больше работать в этой индустрии», — возмутился другой. Некоторый также сочли, что самым неприятным героем этой истории был коллега мужчины, который решил сообщить ему, что увидел девушку в стриптиз-клубе.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как отомстила только что родившей в США сестре за ненависть к ее мужу-французу. Она отказалась оплатить часть счета за роды, хотя у нее была возможность финансово помочь родственнице, из-за того, что та презрительно отзывалась о ее переезде в Европу.