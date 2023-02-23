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08:00, 23 февраля 2023Интернет и СМИ

Женщина финансово отомстила только что родившей сестре за ненависть к ее мужу

Пользовательница Reddit отказалась оплачивать роды сестры из-за ее неприязни

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником drthwau финансово отомстила только что родившей сестре за ненависть к ее мужу. Она ответила отказом на просьбу своей родственницы оплатить часть счета за роды.

Женщина рассказала, что ее противостояние с сестрой началось, когда drthwau в 18-летнем возрасте уехала из США во Францию учиться по обмену. Она влюбилась сначала в страну, а потом в сокурсника, после чего приняла решение остаться в Европе навсегда.

«Сестра возненавидела меня за то, что я покинула Соединенные Штаты. Она использовала любую возможность для того, что полить помоями Францию, испытывала неприязнь не только к моему мужу, но и к его семье», — написала пользовательница Reddit.

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Вскоре drthwau родила ребенка и была удивлена, что это ей почти ничего не стоило в финансовом плане ни до родов, ни во время, ни после них. Государство оплатило даже ее визит к дантисту во время беременности. А вот ее оставшаяся в Америке сестра получила большой счет за роды — речь идет примерно о 20 тысячах долларов. Вскоре после появления на свет своего племянника переехавшая во Францию женщина получила звонок от сестры с просьбой помочь ей выплатить эти деньги, ведь сама drthwau не потратила на свои роды ни копейки.

«Хотя у меня была возможность отправить сестре пару тысяч долларов, я отказала ей. Я вспомнила, насколько высокомерно она отнеслась к моему переезду во Францию и к браку с французом», — написала женщина.

Другие посетители платформы поддержали решение drthwau, отметив, что американская сестра не должна была заводить ребенка, зная, что у нее не хватит денег на оплату счетов. Многие пользователи добавили, что две женщины давно живут раздельно, и их финансы никак друг с другом не связаны, а потому ответственности за роды сестры drthwau не несет.

Ранее другая пользовательница Reddit придумала оригинальный способ проучить пару, которая решила устроить помолвку во время вечеринки в честь дня рождения ее подруги. По словам женщины, ей удалось пристыдить невоспитанных парня и девушку.

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Олег Давыдов
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