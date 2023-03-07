Российская блогерша побывала в Испании и раскрыла секреты стройности местных

Блогерша «Дзен» рассказала, что испанцы не набирают вес, потому что ездят на велосипедах

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по странам Европы, побывала в Испании и раскрыла секреты стройности местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что испанцы много едят, но не набирают вес. Объяснением для этого она посчитала закуски, которые местные подают к столу перед основным блюдом. Как правило, это бывает еда, не содержащая много калорий, при этом она «забивает желудок и притупляет аппетит».

Вторая причина, по мнению блогерши, заключается в пешем образе жизни. Туристка отметила, что испанцы отдают предпочтение прогулкам или езде на велосипедах, поэтому сохраняют спортивную форму. «Такая активность поддерживает их в форме, калорий тратится намного больше», — объяснила автор.

Кроме того, люди в Испании ужинают поздно — после 20:00. По мнению блогерши, это помогает сокращать количество приемов пищи, так как, поужинав в более раннее время, появляется желание перекусить перед сном.

Ранее эта же россиянка рассказала, почему русские туристы считаются у итальянцев «любимчиками». Одной из причин она назвала любовь соотечественников к вкусной еде — как и жители Италии, в ресторанах путешественники заказывают сразу несколько блюд, чем радуют владельцев заведений.