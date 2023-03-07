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14:01, 7 марта 2023Забота о себе

Женщина потеряла сознание во время занятий фитнесом и скончалась

В Великобритании женщина потеряла сознание во время занятий фитнесом и умерла от аневризмы

Фото: Unsplash

32-летняя жительница Великобритании Кэти Хэнкок упала в обморок, занимаясь спортом, и умерла от разрыва аневризмы головного мозга. Об этом сообщает Cambridgeshire Live.

Хэнкок внезапно потеряла сознание во время занятий фитнесом. Ее срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее аневризму головного мозга — патологическое выпячивание стенки артерии, питающей головной мозг, разрыв которой может привести к летальному исходу. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась спустя неделю.

У Хэнкок остались муж и двое детей. По словам ее отца, незадолго до смерти она жаловалась на головные боли, однако чувствовала себя нормально. Он добавил, что дочь всегда была очень активной и занималась плаванием, сапсерфингом, парусным спортом и велоспортом, а также любила кататься на лыжах.

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Отец погибшей создал страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы собрать пожертвования и установить несколько мемориальных скамей в памятных для ее семьи местах. Помимо этого, деньги помогут детям Хэнкок получить хорошее образование.

Подруга покойной также решила создать благотворительный фонд имени Кэти Хэнкок. Пара, владеющая небольшой фермой, намерена использовать ее в качестве реабилитационного центра для обездоленных детей, семей и людей, восстанавливающихся после травм и ранений.

Ранее сообщалось, что в Индии 19-летний юноша по имени Мутьям упал в обморок и скончался на свадьбе родственника. Несмотря на то что юношу доставили в медицинское учреждение очень быстро, врачи уже ничем не смогли помочь ему.

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Алиса Удовик
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