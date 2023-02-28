Юноша потерял сознание и умер во время танца на свадьбе родственника

В Индии 19-летний молодой человек внезапно скончался от сердечного приступа

19-летний юноша по имени Мутьям упал в обморок и скончался на свадьбе родственника в штате Телангана, Индия. Об этом сообщает The Economic Times.

Молодой человек внезапно повалился на землю и потерял сознание во время танца. Обеспокоенные гости сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла Мутьяма в больницу.

Несмотря на то, что юношу доставили в медицинское учреждение очень быстро, врачи уже ничем не смогли помочь ему. Мутьям умер по прибытии в клинику. Позже выяснилось, что он скончался от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что 33-летняя Надя Джозеф из Великобритании умерла в день своей свадьбы. Она скоропостижно скончалась во сне из-за заболевания печени, о котором не подозревали ее родственники.

