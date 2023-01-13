Невеста внезапно скончалась в день своей свадьбы

В Тринидаде и Тобаго женщина умерла от заболевания печени в день своей свадьбы

33-летняя Надя Джозеф из Лондона внезапно умерла в день своей свадьбы. Об этом сообщает My London.

Женщина приехала с 10-летним сыном к жениху, Девону Госину, в Тринидад и Тобаго, где должна была пройти церемония бракосочетания. Невеста провела в стране несколько недель. Вечером перед свадьбой Джозеф и Госин долго общались. По словам мужчины, она не могла уснуть, и он решил, что она нервничает перед важным событием. Спустя некоторое время ей удалось погрузиться в сон.

Через несколько часов Госин проснулся и поцеловал невесту — так он обычно будил ее. На этот раз женщина не отреагировала. Госин понял, что она находится без сознания и вызвал скорую помощь. Парамедики пытались реанимировать Джозеф в течение 45 минут, но безуспешно. Она скоропостижно скончалась во сне из-за заболевания печени, о котором не подозревали ее родственники.

Сестра Джозеф знала, что в прошлом у той были проблемы с печенью и почками, но была уверена, что она выздоровела.

Врачи сообщили, что печень Джозеф была сильно повреждена. По их словам, женщина умерла бы в течение двух недель даже в случае своевременного оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что жительница Индии, 21-летняя Шиванги Шарма, потеряла сознание во время свадьбы в городе Малихабад и скончалась. Отмечается, что в течение 15-20 дней у девушки были высокая температура и давление, однако она выздоровела за неделю до свадьбы.