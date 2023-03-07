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09:26, 7 марта 2023Бывший СССР

В ВСУ сообщили об утрате возможностей для наступления под Сватово и Кременной

Офицер ВСУ Кочевенко сообщил об утрате потенциала для наступления под Сватово и Кременной

Фото: Laurel Chor / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически утратили возможности для наступления в районе Сватово и Кременной. Об этом офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявил в эфире украинского телеканала «Рада».

Он указал на идущие в районе двух городов ожесточенные бои, отметив, что российские войска сумели значительно продвинуться и накопить силы. «Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше», — добавил офицер.

При этом Кочевенко попросил не переживать сильно, если ВСУ придется покинуть «какой-нибудь населенный пункт».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял о стягивании подразделений ВСУ на купянском направлении. По его словам, движение небольших колонн украинских военных зафиксировано из Купянска в Сватово.

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Алевтина Запольская
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