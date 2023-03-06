Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 6 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о стягивании сил ВСУ на купянском направлении

Подполковник ЛНР Марочко заявил о стягивании сил ВСУ на купянском направлении

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о стягивании Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его слова передает РИА Новости.

По информации Марочко от источников, движение небольших колонн украинских сил зафиксировано из Купянска в Сватово. В основном, они передвигаются в темное время суток. Полковник добавил, что в большинстве своем стягиваются артиллерийские системы западного образца и боеприпасы к ним.

5 марта Минобороны России сообщало, что на купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Кроме того, ликвидированы боевая бронированная машина и три автомобиля ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский поспорил с главкомом ВСУ из-за Артемовска
В петербургской квартире обнаружили тело четырехмесячной девочки
Блогерша раскрыла неожиданный способ сделать новую вещь из старых колготок
Шойгу проинспектировал восстановление инфраструктуры Донбасса
Россиянин получил шесть лет колонии за переломанные кости шестилетней падчерицы
Российским бюджетникам оказалось бесполезно повышать зарплату
Предупреждение об опасной погоде продлили в Московском регионе
Телескоп Джеймса Уэбба выявил причину ионизации Вселенной
Зарезавшую пятерых детей мать подвергли добровольной эвтаназии
Появились подробности о найденном мертвым в лесу 14-летнем российском подростке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.