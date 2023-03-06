В ЛНР заявили о стягивании сил ВСУ на купянском направлении

Подполковник ЛНР Марочко заявил о стягивании сил ВСУ на купянском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о стягивании Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его слова передает РИА Новости.

По информации Марочко от источников, движение небольших колонн украинских сил зафиксировано из Купянска в Сватово. В основном, они передвигаются в темное время суток. Полковник добавил, что в большинстве своем стягиваются артиллерийские системы западного образца и боеприпасы к ним.

5 марта Минобороны России сообщало, что на купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Кроме того, ликвидированы боевая бронированная машина и три автомобиля ВСУ.