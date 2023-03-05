Минобороны России доложило о ходе боев на купянском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении 40 военных ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих. О ходе боев доложили в Минобороны России.

Кроме того, ликвидированы боевая бронированная машина и три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что удар был нанесен в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области.

Также в ведомстве сообщили, что российские военные, входящие в подразделения группировки войск «Южная», за минувшие сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на донецком направлении.

При этом на краснолиманском направлении, по данным Минобороны, было уничтожено до 180 украинских украинских военных.