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14:44, 5 марта 2023Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ до 180 бойцов на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 180 украинских военных на краснолиманском направлении

Фото: Marko Djurica / Reuters

За минувшие сутки российские войска уничтожили до 180 украинских военных Украины на краснолиманском направлении. О потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом регионе в воскресенье, 5 марта, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, подразделения ВСУ были разбиты при помощи оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем войск «Центра». Конашенков отметил, что цели были ликвидированы в районе Ямполовки в ДНР, Невского, Чернопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР.

В итоге на этом направлении уничтожено до 180 украинских военных, боевая машина пехоты и четыре бронированные машины. Помимо этого, российские войска разбили гаубицу «Гвоздика».

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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